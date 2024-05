POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter in Nordenham

Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 29.05.2024 gegen 14:43 Uhr, wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Cappeln leicht verletzt. Eine 39-jährige Frau aus Lohne befuhr mit ihrem VW die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück, während in gleicher Richtung vor ihr ein 38-Jähriger aus Greven in seinem Skoda fuhr. Als dieser verkehrsbedingt abbremste, ...

mehr