POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Cappeln

Delmenhorst (ots) - Ein Fahrraddieb hat am Dienstag, 28. Mai 2024, einen Mann in Hude leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Der 50-jährige Geschädigte stellte sein Mountainbike gegen 19:55 Uhr vor einem Drogeriemarkt in der Parkstraße in Hude ab. Als er kurze Zeit später zurückkehrte, war das unverschlossene Rad weg. Er begab sich im Nahbereich auf die Suche ...

