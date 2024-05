POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Dötlingen +++ Eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Zwei Männer sind am Montag, 27. Mai 2024, während eines versuchten Diebstahls aus einem Gärtnereibetrieb in Delmenhorst ertappt und vorläufig festgenommen worden. Der 44-jährige Geschäftsführer des Betriebs in der Immelmannstraße wollte gegen 13:20 Uhr mit einem Lkw auf den Hof der ...

mehr