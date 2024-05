POL-VIE: Rollender Pkw erfasst dreijähriges Kind

Kempen (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 24. Mai, 17 Uhr und dem 27. Mai, 07:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Kindergarten auf der Straße Concordienplatz in Kempen. Der oder die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Falls Sie etwas gesehen haben und Hinweise geben können, melden Sie diese bitte der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (446) Rückfragen bitte ...

mehr