POL-VIE: Einbruch in Kindergarten

Kreis Viersen (ots) - Der Einbruch in den Kindergarten ereignete sich zwischen dem 24. Mai, 18:30 Uhr und dem 27. Mai, 10:00 Uhr. Der oder die unbekannten Täter hebelten ein Fenster im Kindergarten auf der Straelener Straße in Kempen auf. Ob etwas gestohlen wurde, konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau gesagt werden. Der Einbruch in der Grundschule in der Mosterzstraße in Kempen passierte zwischen dem 25. Mai, ...

mehr