Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 02.06.2024

Delmenhorst (ots)

Alkoholisierter PKW-Fahrer in Ahlhorn (Gem. Großenkneten)

Am Sonntag, 02. Juni 2024, gegen 01:10 Uhr, wurde in Ahlhorn ein PKW zur Durchführung einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten, der zuvor durch seine Fahrweise im Bereich Am Lemsen / Westerholtkamp aufgefallen war. Bei dem 38-jährigen Fahrer wurde im Rahmen der Fahrtüchtigkeitsüberprüfung Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest führte zu dem Ergebnis von 2,33 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt.

