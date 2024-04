Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 21.04.2024

Bild-Infos

Download

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Mit gestohlenem E-Scooter unterwegs

Verden - Beamte der Verdener Polizei kontrollierten am Samstagabend, 20.04.24, einen 30jährigen Mann, der mit einem E-Scooter die Bahnhofstraße befuhr. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass kein gültiger Versicherungsschutz besteht. Zudem konnte ermittelt werden, dass der Scooter zuvor gestohlen wurde. Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Der E-Scooter wurde einbehalten und sichergestellt.

Heckenbrand in Dörverden

Dörverden - Am Nachmittag des 20.04.24 kam es aus bislang ungeklärter Ursache im Schokamp in Dörverden zum Brand einer Hecke an einem Wohnhaus. Die aus Nadelbäumen bestehende Hecke brannte nahezu vollständig nieder. Auch ein davorstehender Stabmattenzaun und Jalousien sowie Fenster des Wohnhauses wurden brandgeschädigt. Ein weiteres Übergreifen der Flammen konnte jedoch durch die eingesetzte Feuerwehr verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Pkw überschlägt sich auf der Autobahn - Beteiligter und Zeugen gesucht

Oyten - Am Samstag, 20.04.2024, um 17.07 Uhr, ereignete sich auf der A 1, Höhe AS Oyten, Rtg. Münster, LK Verden, ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Ein 35 Jahre alter Mann aus Hamburg befuhr mit seinem Pkw Honda Accord den rechten von drei Fahrstreifen. Er beabsichtigte, vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen zu wechseln. Zeitgleich beabsichtigte ein, auf gleicher Höhe befindlicher, unbekannter Fahrzeugführer mit unbekanntem Pkw vom linken auf den mittleren Fahrstreifen zu wechseln. Um eine Kollision zu verhindern, weicht der Fahrer des Honda nach rechts aus. Hierbei verliert er die Kontrolle über seinen Pkw und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überschlägt sich im Seitenraum und der Pkw kommt auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 35 Jahre alte Fahrzeugführer und seine 28 Jahre alte Beifahrerin werden leicht verletzt. Der zweite beteiligte Fahrzeugführer entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Feuerwehr Oyten befand sich mit vier Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die beiden Verletzten wurden zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser verbracht. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf ca. 15.000 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zum Unfall nimmt die Autobahnpolizei Langwedel unter der Tel.-Nummer 04232-94590 entgegen.

Verletzte bei Auseinandersetzung

Ottersberg - Am Samstagabend kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Grünen Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. In deren Verlauf wurden zwei Heranwachsende und ein Erwachsener durch Schläge und Tritte verletzt. Die beiden Heranwachsenden mussten danach in umliegenden Krankenhäusern medizinisch versorgt werden. Die bislang unbekannten Täter flüchteten vom Tatort. Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Zwei Transporter aufgebrochen

Oyten - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch bislang unbekannte Täter ein Transporter angegangen, der auf einem Parkplatz an der Hauptstraße parkte. Aus dem Transporter wurden Werkzeuge entwendet. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro beziffert. Zu einer weiteren Tat kam es am späten Samstagabend. Bislang unbekannte Täter gingen einen Transporter an, der am Fahrbahnrand der Schaphuser Dorfstraße parkte. Aus dem Transporter wurden wie bei der vorherigen Tat Werkzeuge entwendet. Der entstandene Schaden wird ebenfalls auf mehrere Tausend geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Oyten unter der Telefonnummer 04207/911060 zu melden

Ohne Führerschein und Zulassung unterwegs

Oyten - Nach Zeugenhinweisen wurde am Samstagnachmittag ein 57-jähriger aus Ottersberg durch Beamte der Polizei Achim in der Bassener Dorfstraße kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen nicht für diesen ausgegeben waren. Der angetroffene Pkw war weder zugelassen noch versichert. Der Fahrzeugführer konnte zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem erwarten ihn nun mehrere Strafverfahren.

Pkw gegen Gartenzaun

Blender - Am frühen Freitagabend befuhr eine 36-jährige aus Bassum die Blender Hauptstraße in Richtung Morsum. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor sie beim Durchfahren einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Pkw Renault. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gartenzaun. Der Pkw überschlug sich daraufhin. Die Fahrerin konnte sich selbstständig aus ihrem Pkw befreien. Sie wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. An ihrem Pkw entstand erheblicher Schaden. Dieser musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. (Im Anhang befindet sich hierzu eine entsprechende Fotoaufnahme)

Landkreis Osterholz

-keine presserelevanten Ereignisse-

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell