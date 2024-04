Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 20.04.24

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Landkreis Verden:

Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Verden - Am Freitag, 19.04.24, ereignete sich um 14:25 Uhr auf der Bremer Straße in Verden ein Verkehrsunfall im dichtem Feierabendverkehr. Ein Mercedes stieß mit einem Opel zusammen, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Es ist davon auszugehen, dass der Unfall von anderen Verkehrsteilnehmern beobachtet wurde. Diese werden gebeten sich als Zeugen bei der Polizei Verden (Tel. 04231/8060) zu melden.

Ohne Führerschein auf der Autobahn

Achim - Am Freitagnachmittag, 19.04.24, kontrollierten Beamte der Polizei Achim einen 32-jährigen Mann aus Wildeshausen als Fahrer eines Opel Astra auf der A 27, da der Pkw technische Mängel aufwies. Im Zuge der Kontrolle wurde dann zudem festgestellt, dass der bulgarische Führerschein des Mannes abgelaufen war. Ihn erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis; ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Fahrradfahrerin übersehen

Achim - Am Freitagmittag beabsichtigte eine 25-jährige Achimerin mit ihrem Pkw von der Uphuser Dorfstraße in die Uphuser Heerstraße einzubiegen. Hierbei übersah sie eine 58-jährige Fahrradfahrerin, die den Radweg an der Uphuser Heerstraße in Richtung Bremen befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Oyten - Am Freitagnachmittag beabsichtigte ein 41-jähriger aus Oyten mit seinem Pkw von der Straße Brillkamp nach links in die Straße Köbens abzubiegen. Aufgrund Gegenverkehrs musste er jedoch warten. Diesen Umstand erkannte eine nachfolgende 20-jährige aus Oyten zu spät und fuhr auf. Durch den Unfall wurde die 20-jährige leicht verletzt. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Landkreis Osterholz

Ohne Zulassung unterwegs

Ritterhude - Am Freitagmittag kontrollierten Beamte der Polizei Ritterhude ein Fahrzeuggespann auf der Bremer Landstraße. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass für den Pkw und den mitgeführten Anhänger keine Zulassung bestand. An beiden Fahrzeugen waren schwedische Kennzeichen angebracht. Es wurde bekannt, dass der 49-jährige Fahrzeugführer am Vortag bereits eine gleiche Tat beging. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde das Gespann zur Gefahrenabwehr abgeschleppt.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Lilienthal - Am Freitagmorgen kam es auf der Lilienthaler Allee in Lilienthal zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 63-jähriger beabsichtigte mit seinem Fahrzeug von der Lilienthaler Allee nach links in die Gutenbergstraße abzubiegen, bemerkte dann jedoch, dass sein Fahrtziel rechtsseitig der Lilienthaler Allee lag. Er bog daraufhin von der Linksabbiegespur nach rechts ab und übersah das Fahrzeug einer 63-jährigen Grasbergerin, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge wurden nicht unerheblich beschädigt, die Grasbergerin durch den Zusammenstoß zudem leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell