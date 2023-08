Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Helmstedt (ots)

12.08.2023, 00:59 Uhr. Helmstedt, Triftweg.

Gemeldet wurde ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Vor Ort bestätigte sich die Meldung, die Polizei hatte bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit der Evakuierung des Gebäudes begonnen. Im Brandobjekt waren mehrere Personen in den Obergeschossen an den Fenstern zu sehen, diese wurden angewiesen dort zu verbleiben. Im Bereich des Kellereingangs im Treppenhaus kam dem Einsatzleiter im Zuge der Erkundung bereits Brandrauch entgegen, daraufhin wurde diese Tür geschlossen. Der Fluchtweg über das Treppenhaus war für die Bewohner jedoch nicht nutzbar. Umgehend wurde ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Keller eingesetzt. Gleichzeitig wurde im rückwärtigen Bereich eine Abluftöffnung geschaffen, um Hitze und Rauch aus dem Keller zu bekommen. Mittels Drehleiter wurden einzelne Personen aus dem Obergeschoss gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Alle Wohnung wurden kontrolliert, in einer Wohnung wurde eine bereits vor Brandausbruch verstorbene Person aufgefunden. Nach rund einer Stunde war das Feuer vollständig gelöscht. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Zur Brandursache, Art von Verletztungen oder der verstorbenen Person kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Im Einsatz Ortsfeuerwehr Helmstedt; Dauer: ca. 2 Stunden; Einsatzleiter: Marvin Neher; Fotos: Feuerwehr Helmstedt

Original-Content von: Feuerwehr Helmstedt, übermittelt durch news aktuell