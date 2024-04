Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Mehrere Einbrüche++In Gegenverkehr geraten++Kontrollen zum Aktionstag Sicher Mobil Leben++Zwei Verletzte bei Auffahrunfall+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Mehrere Einbrüche+ Achim. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stahlen bislang unbekannte Täter mehrere Fahrräder im Bereich der Vogelsiedlung im Stadtzentrum. Die Täter verschafften sich teilweise unter Gewaltanwendung Zugang in die Garagen. Von einer Terrasse im Nachtigallenweg entwendeten sie zudem Alkohol und Werkzeug. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+In Gegenverkehr geraten+ Verden. Auf der Nienburger Straße kam am Mittwochvormittag eine 55-jährige Fahrerin eines Hyundai aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Opel zusammen. Eine Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Die 55-Jährige war auf der B215 in Richtung Innenstadt unterwegs. Sie geriet nach links und touchierte den entgegenkommenden Opel einer 33-Jährigen. Durch den Aufprall geriet der Opel ins Schleudern und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 33-Jährige wurde leicht verletzt.

+Kontrollen zum Aktionstag Sicher Mobil Leben+ Oyten. Am Mittwoch in der Zeit von 08 Uhr bis 15 Uhr fand anlässlich der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben-Güterverkehr im Blick" eine Großkontrolle in Oyten statt. Hierbei kontrollierten 18 Polizeibeamtinnen und Beamte insgesamt 38 Fahrzeuge. Von den kontrollierten Fahrzeugen blieben nur neun Stück ohne Beanstandungen.

Im Fokus der Kontrollen standen dabei alle Aspekte des Güterverkehrs. Neben der technischen Überprüfung der Fahrzeuge wurden auch Ladungssicherung, Lenk- und Ruhezeiten, Fahrtüchtigkeit und allgemeines Fehlverhalten im Straßenverkehr kontrolliert.

Zeitgleich zu den Kontrollen erfolgten stationäre Geschwindigkeits- und Abstandsmessungen.

Zu den festgestellten Verstößen zählten Überladungen, technische Mängel an Reifen und Fahrzeug, mangelnde Ladungssicherung, Geschwindigkeitsüberschreitungen, Abstandsverstöße und die Benutzung von Handys. Bei sechs Fahrzeuge musste die Weiterfahrt aufgrund der Mängel zunächst untersagt werden.

Ein Fahrzeuggespann, bestehend aus Pkw und Anhänger, hatte gleich mehrere Mängel. An dem Wohnanhänger und dem Pkw waren die gleichen Kennzeichen angebracht und der Wohnanhänger war nicht mehr zugelassen. Zudem war der Pkw nicht mehr verkehrssicher. Der 52-jährige Fahrer erhielt eine Anzeige aufgrund von Kennzeichenmissbrauch und er musste den Pkw einem Prüfer für eine technische Untersuchung vorführen.

Bereits am Anfang des Aktionstages kontrollierten Beamte einen 22-jährigen Fahrer eines Kleintransporters. Dieser hatte zwei offene Haftbefehle und stand unter dem Einfluss von Alkohol. Nach einer Zahlung einer Geldstrafe wurde der 22-Jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Erst als er nicht mehr unter dem Einfluss von Alkohol stand, durfte er seine Fahrt fortsetzen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Zwei Verletzte bei Auffahrunfall+ Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochnachmittag, gegen 16.45 Uhr, ereignete sich auf der B75 in Richtung Hambergen ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen, zwei Personen wurden leicht verletzt.

Eine 28 Jahre alte Fahrerin eines Audi mit Anhänger musste verkehrsbedingt auf der Mhyler Straße abbremsen. In der Folge fuhren ein 59 Jahre alter Fahrer eines VW und ein 25 Jahre alter Fahrer eines Sprinters auf den Anhänger auf. Der VW, der Sprinter und der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Zusammenstoß wurden die 28-Jährige und der 59-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 7.000 Euro beziffert.

Zeugen die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

