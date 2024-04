Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Kind auf Rad touchiert und geflüchtet- Zeugen gesucht++Einbruch in Gartenhäuschen++Auffahrunfall an Stoppschild+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Kind auf Rad touchiert und geflüchtet- Zeugen gesucht+ Ottersberg. In der Feldstraße verletzte am Dienstag ein bislang unbekannter Fahrer eines Klein-Lkw ein Kind auf einem Fahrrad und flüchtete anschließend vom Unfallort.

Ersten Informationen zufolge war der Lkw gegen 13.25 Uhr auf der Feldstraße in Richtung Eckstever unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug in den rechten Grünstreifen und touchierte ein Fahrradfahrendes Kind. Der Junge stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich leicht.

Bei dem Lkw handelte es sich um einen Klein-Lkw in Weiß mit blauer Aufschrift und gelben Kennzeichen. Die Polizei sucht mögliche Zeugen zu dem Unfall. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Ottersberg unter 04205315810 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Gartenhäuschen+ Ritterhude. In der Zeit von Freitag 19.30 Uhr bis Dienstag 16.45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Gartenparzelle in der Straße Am Reuterplatz ein. Sie verschafften sich über ein Fenster Zugang in das Gartenhäuschen. Von dort entwendeten sie Werkzeuge. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Auffahrunfall an Stoppschild+ Osterholz-Scharmbeck. Auf der B74 fuhren am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr zwei Pkw aufeinander auf. Ein 37-jähriger Fahrer verletzte sich leicht. Der 37-jährige Ford-Fahrer und ein 41-jähriger Fahrer eines VW waren auf der Auffahrt zur B74 in Richtung Hambergen unterwegs. Am dortigen Stoppschild kam der Ford kurzzeitig zum Stehen. Der Pkw rollte noch ein Stück vorwärts, musste jedoch wieder anhalten. Der 41-Jährige erkannte das stehende Fahrzeug zu spät und fuhr auf den Ford auf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell