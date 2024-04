Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Oldtimer brennt aus++Betrüger vor Haustür stehen gelassen++Auffahrunfall an Anschlussstelle++Rollerfahrer nach Unfall leichtverletzt+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Oldtimer brennt aus+ Oyten. Montagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, mussten Einsatzkräfte zu einem Fahrzeugbrand im Neubauersdamm. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Ford Oldtimer in Brand. Als der Besitzer des Pkw das Feuer bemerkte, wählte er umgehend den Notruf. Die Feuerwehr Oyten rückte an und versuchte das brennende Fahrzeug zu löschen. Im Verlauf brannte der Oldtimer vollständig aus.

Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache dauern derzeit an.

+Betrüger vor Haustür stehen gelassen+ Verden. Bereits am Freitag wollten Betrüger unter dem Vorwand, aufgrund eines Rohbruchs die Heizung entlüften zu müssen, in eine Wohnung in der Wilhelm-Busch-Straße gelangen. Die klingelten gegen 15:30 Uhr bei einer 79-jährigen Bewohnerin des Mehrparteienhauses und baten darum, in die Wohnung gelassen zu werden. Die Frau bekam Zweifel und schloss zunächst die Wohnungstür. Daraufhin entfernten sich die beiden ca. 30 Jahre alten Männer wieder zu Fuß. Da ihr das Verhalten der Männer komisch vorkam, informierte sie im Anschluss die Polizei.

Das umsichtige und richtige Verhalten der 79-Jährigen, die Männer nicht in die Wohnung zu lassen, wird von der Polizei ausdrücklich gelobt. Diese Verhaltensweise ist auch bei anderen Betrugsmaschen, wie falsche Polizeibeamte, wichtig und verhindert den Erfolg von den Betrügern.

Falls es zu ähnlichen Fällen in dem Bereich gekommen sein sollte, wird darum gebeten, diese der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Auffahrunfall an Anschlussstelle+ Schwanewede. Am Montagmittag, gegen 14.30 Uhr, wollten ein 25-jähriger Fahrer eines Daimlers und eine 29-jährige Fahrerin eines VW von der A27 auf die L149 fahren. An der Anschlussstelle fuhr die 29-Jährige auf den Daimler auf und verletzte sich selbst und den 25-Jährigen leicht. Sie kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro beziffert.

+Rollerfahrer nach Unfall leichtverletzt+ Lilienthal. Auf der Trupermoorer Landstraße kam am Montagabend gegen 21.16 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 46-jähriger Rollerfahrer stürzte und sich leicht verletzte.

Ersten Informationen zufolge war er mit dem Kleinkraftrad in Richtung Klostermoor unterwegs. In Höhe des Ahornwegs kamen zwei Fahrradfahrer mit Anhänger und überquerten die Straße. Um nicht mit ihnen zusammenzustoßen, musste der 46-Jährige stark bremsen und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Fahrradfahrer entfernten sich vom Unfallort.

Hinweise zu den Fahrradfahrern können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell