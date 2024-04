Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Von Fahrbahn abgekommen++Auf Fahrbahn gefahren++Handtasche entrissen++Selbstbedienungsautomaten beschädigt++Werkzeugdiebstähle aus Fahrzeugen+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Von Fahrbahn abgekommen+ Oyten. Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der Straße Zum Bahnhof ein Verkehrsunfall. Verletzt wurde dabei niemand. Ein 48 Jahre alter Fahrer eines Transporters war auf der K2 in Richtung Sagehorn unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr. Einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw konnte er verhindern. Durch das Ausweichmanöver geriet der Transporter ins Schleudern und fuhr im Seitenraum gegen einen Baum. Der Transporter musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt.

+Auf Fahrbahn gefahren+ Achim. Auf der Uesener Feldstraße stieß am Donnerstag gegen 15 Uhr eine 28-jährige Fahrerin eines Opel mit einem Kind zusammen. Das Mädchen war mit ihrem Fahrrad auf die Fahrbahn gefahren, um diese zu überqueren. Trotz Bremsung konnte die 28-Jährige einen Zusammenstoß mit dem Mädchen nicht verhindern. Das Mädchen verletzte sich bei dem Unfall leicht. Es entstand ein geringer Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Handtasche entrissen+ Lilienthal. Am Donnerstag, gegen 23.45 Uhr, stahlen zwei bislang unbekannte Täter einer 44-Jährigen ihre Handtasche. Die Frau ging mit einer Verwandten zu Fuß an der Trupermoorer Landstraße entlang, als die beiden Täter sich von hinten näherten und ihr die Tasche entrissen. Die Männer flüchten zu Fuß in Richtung Eichenweg.

Bei einer sofortigen Fahndung konnten die beiden Männer nicht aufgefunden werden. Die Männer wurden beschrieben als 18-20 Jahre alt und ca. 165 cm groß. Sie hatten beide schwarze Haare und trugen dunkle Kleidung.

Hinweise zu den Tätern oder der Tat können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

+Selbstbedienungsautomaten beschädigt+ Worpswede. Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Selbstbedienungsautomaten in der Osterweder Straße auf. Unter Gewaltanwendung öffneten sie den Automaten und entwendeten Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen der Polizei Worpswede unter 04792-956790 mitzuteilen.

+Werkzeugdiebstähle aus Fahrzeugen+ Osterholz-Scharmbeck/Hambergen. In der Zeit von Mittwoch, 20 Uhr bis Donnerstag, 5 Uhr verschafften sich unbekannte Täter in der Beckstraße in Osterholz-Scharmbeck und in der Ohlenstedter Straße in Hambergen Zugang zu mehreren Transportern. Sie beschädigten jeweils eine Scheibe und entwendeten aus dem Inneren diverses Werkzeug. Nach den Taten flüchteten die Täter unerkannt.

Zeugen, die Hinweise oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell