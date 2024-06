POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl in Vereinsheim in Ganderkesee +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Ganderkesee Einbruch In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Immerweg zu einem Einbruch in das Gebäude des TSV Ganderkesee. Unbekannte Täter drangen über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten einen Büroraum. Zur Diebesgut konnten noch keine genauen Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen. ...

mehr