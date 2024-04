POL-PPRP: Bedrohung und Beleidigung gegenüber Polizeibeamten

Ludwigshafen - Mitte (ots) - Am Freitag, 26.04.2024, gegen 09.30 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Bismarckstraße in Ludwigshafen zu einer Körperverletzung. Ein unbekannter Mann kam in den Supermarkt und schlug ohne ersichtlichen Grund einem 49jährigen Angestellten mit der Faust an die linke Schläfe. Anschließend entfernte sich der Mann fußläufig in Richtung Ludwigsplatz. Der Täter konnte wie folgt ...

