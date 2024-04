Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung durch unbekannten Mann

Ludwigshafen - Mitte (ots)

Am Freitag, 26.04.2024, gegen 09.30 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Bismarckstraße in Ludwigshafen zu einer Körperverletzung. Ein unbekannter Mann kam in den Supermarkt und schlug ohne ersichtlichen Grund einem 49jährigen Angestellten mit der Faust an die linke Schläfe. Anschließend entfernte sich der Mann fußläufig in Richtung Ludwigsplatz.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 170-175 cm groß, kräftige Statur, schwarze Haare, Drei-Tage-Bart und trug einen grauen Strickpullover.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell