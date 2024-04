POL-PPRP: Paketstation aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (25.04.2024- 26.04.2024), zwischen 23:30 und 06:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand der Taubenstraße abgestellten grauen Mercedes. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. An dem Fahrzeug konnten gelbe Lackspuren festgestellt ...

