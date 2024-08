Polizei Mettmann

POL-ME: Kapellendach in Brand - die Polizei ermittelt zur Ursache - Haan - 2408052

Mettmann (ots)

Am Mittwochmorgen, 14. August 2024, kam es zu einem Brand an einer Friedhofskapelle in Haan. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Das war nach dem aktuellen Ermittlungsstand geschehen:

Um etwa 7:20 Uhr meldete eine Zeugin einen Brand an einer Kapelle, die sich auf dem Gelände eines Friedhofs an der Düsseldorfer Straße befindet. Als die Polizeibeamtinnen und -beamten eintrafen, stellten sie Feuer im Bereich des Daches fest. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Haan erschienen ebenfalls am Brandort und löschten den Brand.

Durch das Feuer und die anschließenden Löscharbeiten entstanden große Schäden am Gebäude, insbesondere im Bereich des Kapellendachs. Eine konkrete Schadenshöhe kann derzeit nicht genannt werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen:

Wer hat zwischen Dienstag und Mittwoch verdächtige Beobachtungen im Bereich des Friedhofs gemacht oder kann sonstige Angaben zum Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei Haan jederzeit unter der Rufnummer 02129 / 9328 - 6480 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell