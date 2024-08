Polizei Münster

POL-MS: Sperrung der Umgehungsstraße (B51) zwischen der Wolbecker Straße und der Warendorfer Straße nach starken Regenfällen durch die Polizei Münster

Münster (ots)

Nach starken Regenfällen am Abend des 01.08.2024 meldeten mehrere Kraftfahrzeugführer der Polizei Münster, dass die Fahrstreifen der Umgehungsstraße (B51) zwischen der Wolbecker Straße und der Warendorfer Straße im dortigen Baustellenbereich unter Wasser stehen. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten dann gegen 19:00 Uhr in diesem Bereich auf der Fahrbahn eine Wasserhöhe von ca. 15 - 30 Zentimetern fest. Aus diesem Grund musste die Umgehungsstraße teilweise voll gesperrt werden, um Gefahren für den Kraftfahrzeugverkehr auszuschließen. Nachdem der Regen abnahm, konnten die Sperrungen dann am 01.08.2024, gegen 22:30 Uhr, wieder aufgehoben werden.

Bereits am Mittag des 23.07.2024 kam es auf der Umgehungsstraße zu einem polizeilichen Einsatz, da sich auch an diesem Tag erhebliche Wassermengen auf der Fahrbahn der Umgehungsstraße befanden.

Durch das besonnene Verhalten der Kraftfahrzeugführer ereigneten sich an diesen beiden Tagen im Gefahrenbereich keine Verkehrsunfälle.

