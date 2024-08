Polizei Münster

POL-MS: Verfolgungsfahrt über Autobahnen - Unbekannter verunfallt mit in Hamburg geklautem Auto in Oberhausen

Münster (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist am Donnerstagvormittag (01.08., 10:32 Uhr) mit einem geklauten Auto über die Autobahnen 31, 2 und 42 vor der Polizei geflüchtet, bevor er durch einen Unfall zum Stehen kam.

Das Fahrzeug, ein VW T6, war zuvor im Tatzeitraum zwischen 31.07.2024 um 22 Uhr und 01.08.2024 um 6 Uhr bei einem Wohnungseinbruchdiebstahl im Hamburger Stadtteil Altona entwendet worden. Unbekannte Täter entwendeten mutmaßlich den Fahrzeugschlüssel und flüchteten mit dem VW vom Tatort.

Erste Ermittlungen ergaben eine Spur des Fahrzeugs in den Kreis Steinfurt. Der VW bewegte sich dann weiter in Richtung der Autobahn 31. Polizisten sichteten das Fahrzeug im Bereich des Autobahndreiecks Bottrop. Der Fahrzeugführer missachtete die Anhaltezeichen der Beamten und fuhr weiter über die Autobahnen 2 und 42. Im Oberhausener Stadtgebiet missachtete der Verfolgte eine rote Ampel und behinderte andere Verkehrsteilnehmer. In der Grünstraße im Oberhausener Stadtteil Lirich verunfallte der Unbekannte mit dem VW an einem Gartenzaun. Der Fahrzeugführer flüchtete zu Fuß. Eine Fahndung mithilfe eines Hubschraubers verlief bislang ergebnislos.

Der Unbekannte wird beschrieben als circa 30 bis 35 Jahre alt, mit südländischem Erscheinungsbild und zur Unfallzeit mit einer beigefarbenen Hose und einem grünen T-Shirt bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zum Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell