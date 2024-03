Feuerwehr Moers

FW Moers: Wieder Brand in leerstehendem Gewerbekomplex an der Chemnitzer Str.

Moers (ots)

Am Sonntag (10.03.24) wurden die Kräfte der Feuerwehr Moers, gegen 22 Uhr, zum wiederholten Male zur Chemnitzer Str. alarmiert. In dem leerstehenden Gewerbekomplex brannte es zuletzt am 17.02.24.

Diesmal gab es einen ausgedehnten Brand im Dachbereich sowie im ehemaligen Aufenthaltsbereich im Inneren des Gebäudes. Mehrere Trupps unter Atemschutz bekämpften das Feuer im Gebäude, mittels zwei Drehleitern wurde der Brand im Dachbereich abgelöscht. Um alle Glutnester erreichen zu können, musste die Dachfläche großflächig mit Sägen geöffnet werden.

Nach erfolgreicher Brandbekämpfung wurden alle angrenzenden Bereiche mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Erschwerend mussten zur Löschwasserversorgung teils große Strecken zum nächsten Hydranten zurückgelegt werden. Die Brandursache ist nicht bekannt.

Rund 4 Stunden war die Hauptwache, sowie die Einheiten Stadtmitte/Asberg und Schwafheim der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Moers, übermittelt durch news aktuell