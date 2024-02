Feuerwehr Moers

FW Moers: Erneuter Brand in leerstehendem Gewerbekomplex

Moers (ots)

Am Samstag (17.02.24) wurde die Feuerwehr Moers gegen 11:20 Uhr zu einem leerstehenden Gewerbekomplex an der Chemnitzer Str. alarmiert. Die Adresse war den anrückenden Kräften nicht unbekannt, zuletzt vor einem Monat hatte es ein Brandereignis in dem Komplex gegeben (siehe Pressemeldung vom 08.01.24).

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung und Flammenschein aus dem Erdgeschoss zu erkennen. Mehrere Trupps unter Atemschutz bekämpften das Feuer und kontrollierten die angrenzenden Bereiche. Nach erfolgreicher Brandbekämpfung wurde das Gebäude mit einem Lüfter entraucht. Die Brandursache ist nicht bekannt.

Nach 2 Stunden war der Einsatz für die Hauptwache, sowie für die Einheiten Stadtmitte/Asberg und Schwafheim der Freiwilligen Feuerwehr beendet. Die ebenfalls alarmierte Drehleiter aus Neukirchen-Vluyn musste nicht mehr eingesetzt werden.

