Polizei Mettmann

POL-ME: Diebstahl eines weißen Transporters - die Polizei bittet um Hinweise - Velbert - 2408055

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Zwischen Dienstag, 13. August 2024, und Mittwoch, 14. August 2024, wurde ein weißer Transporter der Marke Citroen von einem Velberter Betriebshof gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war geschehen:

Nach aktuellen Kenntnissen war der abgestellte Citroen Jumper am Dienstagabend gegen 20 Uhr auf dem hofeigenen Parkplatz an der Hohlstraße gesehen worden. Am Mittwochmorgen um circa 6 Uhr bemerkte der Halter des Vans den Diebstahl des Citroen sowie Sachbeschädigungen an weiteren Fahrzeugen auf dem Parkplatz. Nachdem er folgerichtig die Polizei über den Diebstahl informierte, leiteten die polizeilichen Einsatzkräfte die Fahndung nach dem Auto ein. Bislang führten Such- und Ermittlungsmaßnahmen jedoch zu einem positiven Ergebnis.

Wie der neun Jahre alte Transporter entwendet werden konnte, wird derzeit durch die Expertinnen und Experten der Kriminalpolizei ermittelt. Der aktuelle Wert des Autos wird auf etwa 6.500 Euro geschätzt.

Bisher liegen der Polizei keine Informationen zum Verbleib des gestohlenen Citroen Jumper vor. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet. Zudem wurde der Transporter zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie sonstige Beobachtungen, wie auch Angaben zum aktuellen Standort des weißen Toyota Jumper, nimmt die Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell