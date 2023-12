POL-EU: Hehlerei am Bahnhof

53902 Bad Münstereifel (ots) - Am Samstagabend gegen 19:00 Uhr geriet eine Gartenhütte in der Straße "Große Bleiche" in Bad Münstereifel in Brand und wurde hierdurch vollständig zerstört. Es entstand ein Schaden im 4-stelligen Bereich. Die Feuerwehr geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 ...

