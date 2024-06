Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Sternenfels - Brand eines Lagers in Sternenfels

Sternenfels (ots)

Am heutigen Tag, gegen 09:45 Uhr, ist der Polizei zu einem Brand in einem Lager im Ferdinand-von-Steinbeis-Ring gemeldet worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet beim Abflämmen von Unkraut eine Holzpalette die sich im Lager befand in Brand. Durch die ebenfalls an die Einsatzörtlichkeit gerufene Feuerwehr, konnte dieser gegen 10:50 Uhr gelöscht werden. Der Sachschaden wird im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. Eine Person wurde durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Polizeiposten Maulbronn hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung übernommen.

