LPI-EF: Unruhestifter verbringt Freitagnacht beim ID Süd

Erfurt (ots) - Fahnder der Erfurter Kriminalpolizei konnten am 03.05.2024 einen per Haftbefehl gesuchten wohnsitzlosen 43-jährigen Mann festnehmen. Auf dessen Konto waren seit mehreren Monaten eine mittlere zweistellige Anzahl an Einbrüchen, Diebstählen und Betrugshandlungen zu verbuchen. Der Langfinger entwendete vielfach Bargeld und EC-Karten in derartiger Dreistigkeit, dass er Praxen, Büros, Hotels und andere Dienstgebäude zu den Geschäftszeiten aufsuchte und sich ...

