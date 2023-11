Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrszeichen abmontiert und gegen Schaufenster gestellt

Brakel (ots)

Wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Brakel ermittelt das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter. Es geht um Verkehrszeichen einer Mittelinsel auf der Warburger Straße, die von Unbekannten entfernt wurden. Dadurch bestand die Gefahr, dass Autofahrer in der Dunkelheit die Verkehrsinsel nicht mehr rechtzeitig erkennen.

Die abgenommenen Schilder wurden in unmittelbarer Nähe gegen das Schaufenster eines Geschäftshauses gestellt. Dabei sind Schäden an der Glasscheibe entstanden.

Der Vorfall hat sich in der Nacht von Dienstag, 31. Oktober, auf Mittwoch, 1. November, ereignet. Vermutlich in dem Zeitraum zwischen 3 und 4 Uhr morgens.

Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang insbesondere nach einer größeren Gruppe Jugendlicher, die sich zu dieser Zeit in der Nähe aufgehalten haben soll. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Höxter unter Telefon 05271/962-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell