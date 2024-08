Polizei Mettmann

POL-ME: Erfolgreicher "zOOm-Einsatz": Polizei stellt Drogendealer - Ratingen - 2408060

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Ratingen hat die Polizei im Rahmen ihres Behördenschwerpunktes "Projekt zOOm" am Donnerstag, 15. August 2024, einen Kontrolleinsatz zur Bekämpfung von Straßenkriminalität durchgeführt. Auch ein Drogenspürhund war im Einsatz.

Im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 3 Uhr waren Einsatzkräfte der Polizeisonderdienste im Ratinger Stadtgebiet eingebunden.

Im Bereich der Düsseldorfer Straße fiel Zivilkräften ein wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz einschlägig in Erscheinung getretener Mann auf, der vermeintlich Betäubungsmittel verkaufte. Nachdem die Einsatzkräfte eine verdächtige Übergabe zwischen dem Mann und einem Unbekannten beobachtet hatten, traten uniformierte Beamtinnen und Beamte an den Käufer heran. Sie stellten bei dem 26-Jährigen das augenscheinlich soeben erworbene Cannabis sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

In der Zwischenzeit stellten weitere Zivilkräfte den 28 Jahre alten Drogenverkäufer. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde die Durchsuchung der Wohnräume des aus Italien stammenden Mannes angeordnet. Hierbei setzte die Polizei einen Rauschgiftspürhund ein. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte schließlich eine dreistellige Summe an Bargeld in delikttypischer Stückelung, eine mutmaßlich zum Handel bestimmte, nicht geringe Menge Cannabis mit einem Gewicht von 1,4 Kilogramm, eine geringe Menge Kokain und diverses Verpackungsmaterial.

Die Beamtinnen und Beamten stellten die Gegenstände sicher und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann nach Abschluss weiterer Maßnahmen wieder entlassen.

Was ist zOOm?

Die Abkürzung zOOm steht für "Zielorientierte operative Maßnahmen" und ist ein neues Projekt zur Kriminalitätsbekämpfung der Kreispolizeibehörde Mettmann. Angelehnt ist die Idee an die Zoom-Funktion einer Kamera: Mit der Funktion können Situationen und Motive genauer betrachtet und in den Fokus der Aufmerksamkeit genommen werden. Im Rahmen von zOOm nehmen die Beamtinnen und Beamten der örtlichen Wachen und der Polizeisonderdienste verschiedene Viertel und Stadteile ihres Wachbereiches ganz besonders in den polizeilichen Fokus. Die Abschnitte wechseln alle drei Monate. Die Pressestelle berichtet in unregelmäßigen Abständen über Einsätze und Maßnahmen des zOOm-Projekts.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell