Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht - 19-Jähriger schwer verletzt

Lähden (ots)

Am Samstag gegen 5.00 Uhr kam es auf der Löninger Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein 19-Jähriger mit einem Kleinkraftrad die Löninger Straße von Löningen kommend in Richtung Vinnen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam dieser anschließend nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Telefonmast. Dabei wurde der 19-Jährige schwer verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Wie es zum Unfall kam und ob ein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt war, ist bislang noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

