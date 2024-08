Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Walzbachtal - Fahrer eines Motordreirads bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen erlitt der Fahrer eines Motordreirads bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der Landstraße 571a im Walzbachtal.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Verkehrspolizei Karlsruhe fuhr der 65-jährige Mann mit seinem Dreiradroller gegen 11.20 Uhr auf der L 571a in Richtung Wössingen. In einer Linkskurve kam der Mann offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und streifte an der rechten Schutzplanke entlang, ehe er über diese in den Grünstreifen geschleudert wurde. Sein Motorroller überschlug sich mehrfach und fiel schlussendlich über die Böschung in den neben der Fahrbahn verlaufenden Fluss. Der Mann kam mit schweren Verletzungen an den Beinen in ein Krankenhaus. Am Kraftrad entstand ein Totalschaden.

Nicolas Willimsky, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell