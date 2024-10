Konstanz (ots) - Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, Donnerstag, 5.00 Uhr, an dem Gebäude einer Bäckerei in der Max-Stromeyer-Straße eine Sachbeschädigung begangen. Die Täter schlugen gegen ein doppelverglastes Fenster des Gebäudes, so dass die äußere Scheibe splitterte. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 750 Euro. Die ...

