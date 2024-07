PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Sachschaden durch Graffiti Schmierereien+++Einbruch in Fahrzeug+++Sachbeschädigung an PKW

Bad Schwalbach (ots)

1. Sachschaden durch Graffiti Schmierereien, Taunusstein, Platter Straße, Dienstag, 30.07.2024

(ms) Am Dienstag wurde der Polizei bekannt, dass in Taunusstein Teile eines Hauses mit Graffiti besprüht worden waren. Zu einem noch nicht bekannten Zeitpunkt beschmierten bislang unbekannte Täter in der Platter Straße Teile einer Hausfront sowie die danebenstehende Pumpstation der Stadt Taunusstein. Es handelt sich bei den Schmierereien um Graffiti und Bilder in verschiedenen Farben. Zu den Täter liegen keine Hinweise vor, der Tatzeitraum ließ sich zudem nicht eingrenzen. Die Polizei in Taunusstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06128) 92021-0 entgegen.

2. Einbruch in Fahrzeug,

Niedernhausen, Kettelerstraße, Montag 29.07.2024, 22:00 Uhr bis Dienstag, 30.07.2024, 07:00 Uhr

(ms) Im Zeitraum von Montagnacht bis Dienstagmorgen brachen Diebe in Niedernhausen in ein Auto ein. Der graue Nissan Qashqai parkte in dem genannten Zeitraum in der Kettelerstraße, als unbekannte Täter eine Scheibe der hinteren Tür der Fahrerseite einschlugen. Anschließend durchsuchten die Einbrecher das Fahrzeug und entwendeten zwei Powerbanks aus der Mittelkonsole. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizei in Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06126) 9394-0 entgegen.

3. Sachbeschädigung an PKW,

Geisenheim, Rüdesheimer Straße, Dienstag, 30.07.2024, 11:45 Uhr bis 14:10 Uhr

(ms) Dienstagmittag wurde in Geisenheim ein PKW mutwillig beschädigt. Der weiße Hyundai parkte zwischen 11:45 Uhr und 14:10 Uhr auf einem Parkplatz in der Rüdesheimer Straße. In diesem Zeitraum beschädigten unbekannte Täter durch Tritte und rohe Gewalt das geparkte Auto. Am Heck konnten mehrere Kratzer und Dellen festgestellt werden, zudem wurde eine an der Antenne angebrachte Deutschlandfahne abgerissen. Die Polizei in Rüdesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06722) 9112-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell