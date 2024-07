PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher in Oestrich zugange +++ Praxis in Erbach heimgesucht +++ Vereinsheim in Eltville aufgebrochen

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher in Oestrich zugange,

Oestrich-Winkel, Oestrich, Markt, Kranenstraße Freitag, 26.07.2024, 21 Uhr bis Montag 29.07.2024, 9 Uhr

(ro)Am vergangenen Wochenende waren Einbrecher im Oestrich-Winkler Ortsteil Oestrich zugange. Zwischen Samstag und Montagmorgen gelangten die Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in ein Büro der Stadtverwaltung in der Straße "Markt" und hebelten die Schublade eines Rollcontainers auf, ehe sie ohne Diebesgut unbemerkt die Flucht antraten. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund 1.500 Euro. In der Kranenstraße suchten Unbekannte zwischen Freitagabend und Montagmorgen eine Schreinerei heim. Nach ersten Erkenntnissen verließen die Täter das Gebäude, zu dem sie sich mit unbekanntem Werkzeug Zutritt verschafft hatten, ohne Beute. Inwieweit die beiden Einbrüche zusammenhängen, ist auch Gegenstand der Ermittlung.

Da derzeit noch keine Hinweise zu den Tätern vorliegen, bittet die Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

2. Praxis in Erbach heimgesucht,

Eltville-Erbach, Rheinstraße, Sonntag, 28.07.2024, 18 Uhr bis Montag, 29.07.2024, 10 Uhr

(ro)In Eltville-Erbach suchten unbekannte Täter in der Nacht zum Montag ein Büro einer Praxis in der Rheinstraße heim. Die Diebe hebelten zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 10 Uhr ein an der Straße liegendes Fenster auf und gelangten so ins Innere. Augenscheinlich entwendeten die Täter nichts und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Sachschaden am Fenster wird auf 500 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 bei der Polizeistation Eltville zu melden.

3. Vereinsheim in Eltville aufgebrochen, Eltville, Freygäßchen, Sonntag, 28.07.2024, 21:45 Uhr bis Montag, 29.07.2024, 9 Uhr

(fh)Von Sonntag auf Montag sind Einbrecher in ein Vereinsheim in Eltville eingestiegen. Zwischen Sonntag, 21:45 Uhr und Montag, 9 Uhr gelangten sie über ein aufgehebeltes Fenster in die Räumlichkeiten im Freygäßchen und durchsuchten diverse Schränke nach Diebesgut, bevor sie die Flucht antraten. Es stand zum Berichtszeitpunkt noch nicht fest, ob Gegenstände entwendet wurden.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eltville nimmt Hinweise zu dem Einbruch unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell