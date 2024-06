POL-NOM: Versuchter Diebstahl eines E-Bikes

Northeim (ots) - Hardegsen, Schulstraße / In der Paschenburg, Montag, 03.06.2024, 15.45 Uhr HARDEGSEN (Wol) - Vorfahrt missachtet. Am Montag befuhr eine 17-Jährige aus Hardegsen mit einem Leichtkraftrad der Marke Yamaha die Schulstraße in Richtung Lange Straße in Hardegsen. An der Kreuzung zur Straße "In der Paschenburg" übersah sie den vorfahrtsberechtigten Kia und stieß mit diesem zusammen. Die 17-Jährige kam zu ...

