Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall mit einer leicht verletzten Person

Northeim (ots)

Hardegsen, Schulstraße / In der Paschenburg, Montag, 03.06.2024, 15.45 Uhr

HARDEGSEN (Wol) - Vorfahrt missachtet.

Am Montag befuhr eine 17-Jährige aus Hardegsen mit einem Leichtkraftrad der Marke Yamaha die Schulstraße in Richtung Lange Straße in Hardegsen. An der Kreuzung zur Straße "In der Paschenburg" übersah sie den vorfahrtsberechtigten Kia und stieß mit diesem zusammen.

Die 17-Jährige kam zu Sturz und verletzte sich dabei leicht. Der 60-jährige Göttinger Fahrzeugführer des Autos wurde nicht verletzt.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell