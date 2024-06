Einbeck (ots) - Kreiensen (pap) In der Nacht von Samstag, 01.06.24, auf Sonntag, 02.06.24, wurde in der Rathenaustraße in Kreiensen eine Sachbeschädigung begangen. Ein bisher unbekannter Täter hat zwei Glaskuppeln einer Wandbeleuchtung vor einem Hauseingang zerstört. Der Schaden beläuft sich auf rund 150,- Euro. Wer hierzu Hinweise geben kann, setzt sich bitte mit der Polizeistation Kreiensen unter 05563-999130 in ...

