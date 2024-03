Elversberg (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 09.03.24, 22:00 Uhr bis 10.03.24, 15:00 Uhr wurde an einer Imbissbude in der Dorfmitte von Elversberg die Scheibe der Eingangstür und ein Leuchtschild, das oberhalb der Tür angebracht ist, eingeworfen. Täterhinweise liegen nicht vor. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen. Rückfragen von Medienvertretern bitte ...

