POL-NOM: Versuchter Einbruch in Garage

Uslar (ots) - Bodenfelde, (go), OT Wahmbeck, Am Hilkenberg/Ecke Burgstraße, zwischen Freitag, dem 31.05.2024, 19:00 Uhr und Samstag, dem 01.06.2024, 09:00 Uhr. Unbekannte Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe des Kellerfensters eines Einfamilienhauses ein. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

