Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 43 Fahrräder entwendet

Zella-Mehlis (ots)

Riesige Beute machten bislang unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstag bis Montagvormittag. Ein Mitarbeiter eines Fahrradgeschäftes bemerkte, dass sich Einbrecher an der Lagerhalle in der Straße "Rodewasser" in Zella-Mehlis zu schaffen gemacht hatten. Sie brachen in das Gebäude ein und entwendeten schließlich 43 Fahrräder. Die Mountain- und E-Bikes haben einen Gesamtwert von ca. 160.000 Euro. Wie viele Täter es waren und wie diese die Zweiräder abtransportierten wird derzeit ermittelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0316563/2023 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

