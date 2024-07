Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gleise überqueren führt zu Festnahme - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Dortmund - Hamburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (11. Juli) begab sich ein Mann an einem Dortmunder Haltepunkt in den Gleisbereich. Bundespolizisten stellten diesen und fanden heraus, dass eine Staatsanwaltschaft bereits nach diesem suchte.

Gegen 1:30 Uhr befanden sich Einsatzkräfte der Bundespolizei am Haltepunkt Signal Iduna Park in Dortmund. Dabei beobachteten diese, wie ein 33-Jähriger unbefugt den Gleisbereich betrat, um vom Bahnsteig 2 zu Gleis 1 zu gelangen. Die Beamten überprüften den Deutschen und stellten dabei fest, dass die Staatsanwaltschaft Hamburg nach diesem fahnden ließ. Das Amtsgericht Hamburg hatte den Mann zuvor wegen Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 170 Tagessätzen zu je 15,- Euro verurteilt.

Der Gesuchte konnte die geforderte Summe in Höhe von 2.550 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) nicht aufbringen. Die Bundespolizisten nahmen den Hamburger fest und brachten ihn für die nächsten 170 Tage in eine Justizvollzugsanstalt. Die Bundespolizisten leiteten zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des unbefugten Aufenthalts im Gleisbereich ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell