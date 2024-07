Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach tätlichen Angriffen auf Bundespolizisten in Karlsruhe - 36- jähriger Mann in Hamm festgenommen

Hamm (ots)

Am Mittwochnachmittag (10.Juli) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Hamm einen Mann festgenommen, der per Haftbefehl gesucht wurde.

Der 36-Jährige aus Möhnesee hatte am vergangenen Wochenende (5/6. Juli) innerhalb von 18 Stunden gleich dreimal Bundespolizisten in den Hauptbahnhöfen Karlsruhe und Mannheim angegriffen.

(siehe hierzu Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe vom 05.Juli 2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5817495 )

Nur einen Tag nachdem das Amtsgericht Karlsruhe einen Untersuchungshafbefehl wegen versuchten Totschlags gegen Mann ausgestellt hatte, erkannte ein Beamter der Bundespolizei den Gesuchten auf dem Bahnhofsvorplatz in Hamm.

Der Beamte, der sich nach Dienst auf dem Heimweg befand, alarmierte seine uniformierten Kollegen, die den Mann im Hauptbahnhof widerstandslos festnahmen.

Der Festgenommene wurde noch am selben Abend einem Richter am Amtsgericht Hamm vorgeführt, welcher den von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte.

Der Präsident des Bundespolizeipräsidium, Dr. Dieter Romann, hierzu: "Ich danke den Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizeiinspektionen Karlsruhe und Münster für die schnellen und professionellen Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen, welche zur Festnahme des Tatverdächtigen geführt haben. Den verletzten Beamten wünsche ich weiterhin eine gute und schnelle Genesung."

