Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hochwertige Kameraausrüstung entwendet - Bundespolizei sucht Zeugen

Dortmund - München - Essen (ots)

Gestern Vormittag (10. Juli) soll ein Unbekannter einen Rucksack aus einem Koffer inklusive Kameraequipment in einem Schnellzug von München nach Essen gestohlen haben. Der Geschädigte suchte anschließend eine Bundespolizeidienststelle auf.

Gegen 16 Uhr wurde ein 25-Jähriger in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund vorstellig. Dieser gab an, dass er zuvor mit dem ICE 726 von München nach Essen gereist sei. Er habe seinen Koffer inklusive seiner Kameraausrüstung in der Gepäckablage oberhalb seines Sitzplatzes verstaut. Darin befanden sich drei Kameras, sowie drei Objekte im Wert von ca. 30.000 Pfund. Während der Fahrt habe der britische Staatsbürger für kurze Zeit die Toilette aufgesucht. Als er in Essen ankam, habe er festgestellt, dass der Rucksack samt Ausrüstung aus dem Koffer entwendet worden war. Ein Bahnmitarbeiter riet ihm dann die Bundespolizeiwache aufzusuchen.

Der Geschädigte gab an, dass er als freiberufliche Fotograf zu dem gestrigen Europameisterschaftshalbfinale (Niederlande - England) gereist war, um Bildaufnahmen zu fertigen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu dem oder den Unbekannten machen, welche sich am 10. Juli 2024, zwischen 7:40 Uhr und 13:00 Uhr im ICE 726 von München nach Essen im Wagen 39 befanden und den Diebstahl beobachteten.

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell