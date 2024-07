POL-RTK: Veröffentlichung der Verkehrsunfallstatistik 2023 für die Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Bad Schwalbach (ots) - (fh)Die am 19.07.2024 veröffentlichte Vermisstenmeldung nach einem 60-Jährigen aus Bad Sschwalbach wird hiermit wieder zurückgenommen. Der Polizei gelang es den Mann anzutreffen und in eine Klinik zurückzubringen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Pressestelle Telefon: ...

