POL-RTK: +++Körperverletzung und nicht angemeldete Party+++Brüder leisten Widerstand bei Festnahme+++Täterfestnahme nach Körperverletzung+++Sachbeschädigungen+++Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss+++

1. Gefährliche Körperverletzung und eine nicht angemeldete Party sorgen für größeren Polizeieinsatz Idstein-Wörsdorf Samstag, 27.07.2024, 23:55 Uhr

(JW) Am Samstag, den 27.07.2024 gegen 23:55 Uhr wurde bei der Rettungsleitstelle mindestens ein Verletzter durch einen Angriff mit Pfefferspray am Bahnhof in Idstein-Wörsdorf gemeldet. Rettungskräfte und mehrere Polizeistreifen fuhren umgehend vor Ort. Bereits auf der Anfahrt konnten durch die Einsatzkräfte im Umfeld des Bahnhofs mehrere Personengruppen festgestellt werden. Am Einsatzort konnte ein Geschädigter angetroffen werden. Der von ihm benannte Beschuldigte war zu diesem Zeitpunkt flüchtig. Durch anwesende Zeugen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Beschuldigte aus Offenbach mit einer weiteren Begleitung im Zug nach Idstein unterwegs war. Eine weitere Gruppe stieg in Niedernhausen dazu. Unterwegs kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Personen. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung schlug der Beschuldigte dem aus Bad Soden stammenden 19-jährigen Geschädigten ins Gesicht. Am Bahnhof in Idstein-Wörsdorf stiegen alle Personen aus. Dort wurde der Beschuldigte nochmal auf sein Verhalten angesprochen. Dies hat ihm offensichtlich nicht gefallen und er holte ein Reizstoffsprühgerät in Form einer Pistole heraus und gab einen Schuss mit dieser ab. Dies bekam ein 22-jähriger Mann aus Offenbach ins Gesicht und er wurde hierbei so schwer verletzt, dass er zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Wiesbaden verbracht wurde. Alle Beteiligten kannten sich vom Sehen und wollten zu einer nicht angemeldeten Veranstaltung (Rave) außerhalb von Wörsdorf. Die Veranstaltung konnte in einer Unterführung der BAB3 lokalisiert werden. Es kamen mehrere Streifen der Landespolizei und eine Streife der Bundespolizei zum Veranstaltungsort. Dort konnten ca. 60 feiernde Personen angetroffen werden. Der Beschuldigte und einige andere Teilnehmer flüchteten bei Eintreffen der Streifen in den angrenzenden Wald und konnten dort zunächst nicht aufgefunden werden. Die Veranstaltung wurde auf Anweisung der Polizei beendet. Der noch flüchtige Beschuldigte konnte gegen 04:00 Uhr im Bereich Idstein-Niederauroff lokalisiert und in einer unverschlossenen Garage aufgefunden und festgenommen werden. Die Tatwaffe trug er noch bei sich. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. gefertigt: Wölfel, PHKin

2. Brüder leisten Widerstand bei Festnahme - mehrere Verletzte Eltville am Rhein, Weinbergstraße Freitag, 26.07.2024, 19:00 Uhr

(BG) Zwei Brüder aus Eltville am Rhein leisteten bei der Festnahme erheblichen Widerstand, wodurch sie und ein Polizeibeamter leicht verletzt wurden. Zur Vollstreckung eines Haftbefehls wurde ein 35-Jähriger aus Eltville am Rhein an seiner Wohnanschrift aufgesucht. Bei der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen war der 35-jährige zunächst kooperativ und verhielt sich ruhig. Als jedoch sein 27-jähriger Bruder vor Ort erschien schlug die Laune des 35-jährigen um. Die beiden Brüder leisteten den Aufforderungen der Polizeibeamten keine Folge und mussten aufgrund ihres aggressiven Verhaltens anschließend festgenommen und zur Dienststelle verbracht werden. Hierbei leisteten sie erheblichen Widerstand, wodurch die beiden Brüder und ein Polizeibeamter leicht verletzt wurden. Auf der Dienststelle wurden eine Blutentnahme sowie erkennungsdienstliche Maßnahmen durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Zahlung einer Geldstrafe konnten die beiden Männer vor Ort entlassen werden. Der Polizeibeamte konnte seinen Dienst weiter fortsetzen.

3. Täterfestnahme nach Körperverletzung

Bad Schwalbach, Adolfstraße 27.07.2024, 12:39 Uhr

(SIm) Am Samstagmittag stieß ein Fußgänger einen anderen Fußgänger zu Boden und verletzte diesen dadurch leicht. Um 12:39 Uhr begegneten sich in der Adolfstraße ein 24-jähriger Mann und ein 75-jähriger Mann auf dem Gehweg. Hierbei stieß der 24-jährige den 75-jährigen zu Boden und flüchtete im Anschluss in Richtung der Bahnhofstraße in Bad Schwalbach. Der 75-jährige Mann wurde durch den Sturz leicht verletzt und musste vor Ort medizinisch versorgt werden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, nach mehreren Zeugenaussagen, konnte der Täter im Bereich der Pestalozzistraße angetroffen und festgenommen werden. Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass gegen den Täter noch ein offener Haftbefehl bestand. Der Täter wurde dem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss der zuständigen Justizvollzugsanstalt zugeführt.

4. Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe Rüdesheim am Rhein, Grabenstraße Sonntag, 28.07.2024, zwischen 00:00 Uhr und 05:00 Uhr

(JD) In den frühen Morgenstunden am Sonntag, den 28.07.2024 zwischen circa 00:00 Uhr und 05:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter in der Grabenstraße in Rüdesheim am Rhein eine Schaufensterscheibe. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 2000,00 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeistation Rüdesheim am Rhein unter der Rufnummer 06722 - 9112 0 zu melden.

5. Sachbeschädigung an Pkw

Taunusstein-Hahn, Jägerstraße Freitag, 26.07.2024, 19:00 Uhr bis Samstag, 27.07.2024, 14:15 Uhr

(SIm) Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmittag wurde der Reifen an einem geparkten Pkw in Taunusstein-Hahn beschädigt. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag den Reifen eines silbernen Opel Corsa beschädigt. Der Pkw war auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Jägerstraße ordnungsgemäß geparkt. Der entstandene Sachschaden wird auf 100,- Euro geschätzt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124 - 7078-0 entgegen.

6. Sachbeschädigung an Pkw

Aarbergen-Michelbach, Schöne Aussicht Samstag, 27.07.2024, zwischen 03:30 Uhr und 11:30 Uhr

(SIm) In den frühen Morgenstunden des gestrigen Samstags wurden an einem geparkten Pkw alle vier Reifen platt gestochen. Unbekannte Täter haben gestern in den frühen Morgenstunden alle vier Reifen an einem weißen VW Golf in Aarbergen-Michelbach platt gestochen. Der Pkw war auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Schönen Aussicht ordnungsgemäß geparkt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124 - 7078-0 entgegen.

7. Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss Rüdesheim am Rhein, B42 Samstag, 27.07.2024, 23:47 Uhr

(JD) Am späten Samstagabend wird der Polizeistation Rüdesheim am Rhein durch einen Zeugen ein auffällig fahrender PKW auf der B42 aus Richtung Rüdesheim kommend in Fahrtrichtung Geisenheim gemeldet.

Der beschrieben Pkw Hyundai habe eine Verkehrsinsel am Europadreieck in Rüdesheim und im Anschluss mehrere Leitschwellen auf der B42 überfahren und beschädigt. Die Fahrt wurde dessen unbeeindruckt fortgesetzt. Das gemeldete Fahrzeug konnte in Geisenheim durch eine Streife angetroffen und kontrolliert werden. Der 23jährige Fahrzeugführer aus dem Rheingau stand unter Alkoholeinfluss, weshalb eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort unter Alkoholeinfluss. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeistation Rüdesheim am Rhein unter der Rufnummer 06722 - 9112 0 zu melden.

