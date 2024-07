PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher suchen Autobahnmeisterei auf +++ Mit Pyrotechnik Baum in Brand gesetzt +++ Unfallfluchten Idstein +++ Parkendes Fahrzeug beschädigt

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher suchen Autobahnmeisterei auf, Idstein, Auroffer Berg, Dienstag, 23.07.2024, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 24.07.2024, 05:15 Uhr

(fh)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen haben Einbrecher auf dem Gelände der Autobahnmeisterei Idstein zugeschlagen. Zwischen Dienstag, 16:00 Uhr und Mittwoch, 05:15 Uhr drückten die Unbekannten an einer Stelle den Begrenzungszaun des Geländes am Auroffer Berg um und gelangten so auf das Gelände. Im weiteren Verlauf montierten sie von diversen Fahrzeugen die Blinklichter ab und flüchteten daraufhin mit der Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Mit Pyrotechnik Baum in Brand gesetzt, Taunusstein-Niederlibbach, Hambacher Weg, Mittwoch, 25.07.2024, 18:00 Uhr

(fh)Am Mittwochabend brannte bei Taunusstein-Niederlibbach ein Baumstumpf, Auslöser waren wohl Feuerwerkskörper. Gegen 18:00 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über den brennenden Stumpf im Hambacher Weg im Bereich des dortigen Wasserhochbehälters. Beim Eintreffen der Beamten hatte die Feuerwehr bereits den Brand gelöscht. Vor Ort waren weit und breit zwar keine Verursacher mehr festzustellen, dafür konnten Rückstände von Feuerwerkskörpern aufgefunden werden. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass Personen die Böller zündeten und aufgrund von Unachtsamkeit den Baum in Brand setzten.

Demnach ermittelt die Kriminalpolizei aktuell wegen einer fahrlässigen Tat und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Unfallfluchten Idstein,

Idstein, Black-und-Decker-Straße, Sonntag, 14.07.2024, 09:50 Uhr bis Mittwoch, 24.07.2024, 18:40 Uhr

(fh)Im Idsteiner Gewerbegebiet ereignete sich in den vergangenen Tagen eine Unfallflucht, deren Schaden sich auf knapp 2.000 Euro beläuft. Am Mittwochabend stellte der Besitzer eines schwarzen 6er BMW fest, dass der Kotflügel vorne links an seinem in der Black-und-Decker-Straße geparkten PKW beschädigt worden war. Vom Unfallverursacher oder von der Unfallverursacherin fehlt bislang jede Spur.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

4. Parkendes Fahrzeug beschädigt - Unfallverursacher flieht, Bad Schwalbach, Wiedbachstraße, Freitag, 19.07.2024, 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr

(vb) Am Freitagnachmittag kam es in der Wiedbachstraße in Bad Schwalbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Der schwarze Audi A3 einer 29-Jährigen parkte ordnungsgemäß auf ihrem Parkplatz. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte das Heck des geparkten Pkw, wodurch ein Sachschaden von ca. 3.500 EUR an diesem entstand. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin.

Die Polizei in Bad Schwalbach ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

