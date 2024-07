PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Verkehrsunfall mit Totalschaden +++ Trunkenheit am Steuer endet mit Unfall +++ Kassen in Freizeitpark aufgebrochen +++

Bad Schwalbach (ots)

1.) Verkehrsunfall mit Totalschaden,

Idstein, Bundesstraße 275, Abfahrt Wörsdorf, Freitag 19.07.2024, 15:27 Uhr

(ms) Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 275 in Höhe Idstein ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge frontal zusammenstießen. Der Unfallverursacher befuhr die B 275 aus Idstein kommend und beabsichtigte in Höhe der Abfahrt Wörsdorf nach links abzubiegen. Dabei übersah der Fahrer einen aus Esch kommenden PKW und stieß frontal mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde dieser PKW in ein drittes, an der Haltelinie stehendes Auto geschoben. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer der Unfallfahrzeuge leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Unfallfahrzeuge waren stark Beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei richtete für etwa 20 Minuten eine Vollsperrung ein, um den Unfallort zu sichern. Der Verkehr wurden für den Zeitraum der Sperrung über den Wörsdorfer Kreisel weitergeleitet.

2.) Trunkenheit am Steuer endet mit Unfall, Eltville am Rhein, Erbacher Straße, Freitag 19.07.2024, 20:42 Uhr

(ms) Am Freitagabend verursachte ein betrunkener in Eltville am Rhein ein Verkehrsunfall mit Totalschaden. Der 36-jähriger Mann, befuhr die Erbacher Straße von Eltville-Erbach kommend in Richtung Eltville Stadt. Auf Höhe eines Baumarktes beabsichtigte der Fahrer nach links in die Zufahrt abzubiegen und kollidierte, vermutlich aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit, frontal mit einen Metallzaun. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der betrunkene wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht und eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden wird auf circa 11.000 Euro geschätzt.

3.) Krad Unfall mit Leichtverletzten,

Hohenstein, Bundesstraße 54, Sonntag, 21.07.2024, 20:14 Uhr

(ms) Am Sonntagabend ereignete sich auf der Bundesstraße 54 in Höhe Burg Hohenstein ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Krafträdern. Eine 20-jährige Frau befuhr die Bundesstraße 54 aus Richtung Aarbergen kommend Richtung Bad Schwalbach mit ihrer Kawasaki. In einer Rechtskurve, kurz vor der Abfahrt Burg Hohenstein Unterdorf, kam die Frau aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Ein unmittelbar hinter ihr fahrender 21-jähriger, ebenfalls auf einer Kawasaki unterwegs, sah die Frau stürzen und zog an beiden Bremshebeln zu einer Vollbremsung. Hierdurch kam dieser ebenfalls von der Fahrbahn ab. Beide Beteiligte verletzen sich bei dem Unfall leicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 3.600 Euro geschätzt.

4.) Diebstahl aus PKW,

Idstein, Reichenberger Straße, Samstag, 20.07.2024 02:00 Uhr bis 02:15 Uhr

(ms) Samstagnacht entwendete ein bislang unbekannter Täter in Idstein mehrere Gegenstände aus einem Auto. Der graue Opel Insignia parkte unter einem Carport in der Reichenberger Straße. Zwischen 02:00 Uhr und 02:15 öffnete der Täter auf unbekannte Art und Weise das Fahrzeug und stahl daraus ein Portemonnaie sowie eine Tasche. Der Aufbrecher wurde von einem Zeugen beobachtet und kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, trug einen Pullover mit breiten, eventuell gelb und dunklen Streifen, mit einer dunklen Hose. Die Polizeistation Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06126) 9394-0 entgegen.

5.) Kassen in Freizeitpark aufgebrochen, Schlangenbad, Zur Schanze, Sonntag, 21.07.2024, 02:30 Uhr bis 03:30 Uhr

(ms) Sonntagnacht brachen bei Wambach vier bisher unbekannte Täter in einen Vergnügungspark ein. Zwischen 02:30 und 03:30 Uhr hebelten die Einbrecher in der Straße "Zur Schanze" ein Zauntor auf und gelangten so auf das Gelände des Freizeitparks. Anschließend suchten die Unbekannten die Kassen mehrerer Verkaufsbuden auf, welche jedoch bereits alle geleert waren. Es konnte kein Bargeld entwendet werden, die Diebe nahmen allerdings fünf Getränkeflaschen aus einer Verkaufsbude mit. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung, wurden jedoch während der Tatbegehung teilweise von Überwachungskameras aufgezeichnet. Die Polizeistation Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06127) 7078-0 entgegen.

6.) Angriff auf Polizeibeamten,

Rüdesheim am Rhein, Drosselgasse, Sonntag, 21.07.2024, 21:54 Uhr

(ms) Sonntagnacht kam es in Rüdesheim am Rhein zu einem tätlichen Angriff auf einen Polizisten. Gegen 22 Uhr wurden Polizeibeamte zu einer Gaststätte in der Drosselgase gerufen, um einen 75-jähriger Mann aufgrund einer vorrangegangenen Zechprellerei aus dem Lokal zu holen. Der Mann, weigerte sich selbstständig zu gehen, wurde despektierlich und musste von einem Polizisten herausgeschoben werden. Der Mann versuchte daraufhin den Beamten mit der Faust zu schlagen, der Angriff konnte jedoch abgewehrt werden. Auf dem Weg zum Streifenwagen bedrohte und beleidigte der 75-jährige zudem die Beamten. Der Täter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von der Dienststelle entlassen und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

