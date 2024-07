Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Waltrop: Einbrüche - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Mit Bargeld flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch in eine Wohnung an der Bochumer Straße. Sie gelangten am Mittwoch, zwischen 16 Uhr und 20:20 Uhr über das Küchenfenster in die Wohnung. Die Fluchtrichtung der Täter ist unbekannt.

Waltrop

Zwischen Montagnachmittag und Mittwochnachmittag brachen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung an Straße Egelmeer ein. Um in die Wohnräume zu gelangen, schlugen sie die Terrassentür ein. Im Wohnzimmer und im Badezimmer suchten die Einbrecher nach Wertgegenständen. Zur Beute konnten noch keine genauen Angaben gemacht werden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell