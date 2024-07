PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: ++ Unfall unter Alkoholeinfluss ++ Verkehrsunfallfluchten ++

Bad Schwalbach (ots)

+ Trunkenheitsfahrt endet in einem Zaun

Eltville, Erbacher Straße, Freitag, 19.07.2024, 20:42 Uhr

Am Freitagabend befuhr ein 35-jähriger aus Eltville mit seinem grauen Honda die Erbacher Straße in Eltville-Erbach in Richtung Eltville-Stadtmitte. Der 35-jährige wollte auf Höhe des dortigen Baumarktes nach links abbiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen PKW und prallte gegen einen Metallzaun. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 35-Jährige Eltviller wurde zur weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Es wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro. Der 35-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

+ Verkehrsunfallflucht

Taunusstein-Bleidenstadt, Röderweg, Donnerstag, 18.07.2024, 17:40 h

Am Donnerstag, den 18.07.24 gegen 17:40 h befuhr eine 37jährige Taunussteinerin mit ihrem weißen Ford Focus den Röderweg von der B 54 kommend in Richtung Konrad-Adenauer-Straße, als plötzlich aus der Nebenstraße aus Richtung des dortigen Baumarktes ein silberner BMW nach links in den Röderweg Richtung B 54 einbog. Die Taunussteinerin versuchte noch, nach links auszuweichen, schaffte es aber nicht ganz, sodass die beiden Fahrzeuge leicht zusammenstießen. Der BMW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Fahrzeug der Taunussteinerin entstand hinten rechts Schaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Der flüchtige Wagen müsste vorne rechts beschädigt sein. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-7078-0 zu melden.

+ Verkehrsunfallflucht

Idstein, Wiesbadener Straße 17, Samstag, den 20.07.2024 zwischen 15:00 h und 15:20 h

Am Samstag, den 20.07.2024 ereignete sich zwischen 15:00 Uhr und 15:20 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Idstein in der Wiesbadener Straße Höhe der Hausnummer 17. Der flüchtige Fahrzeugführer befuhr die Wiesbadener Straße in Richtung Bahnhof. Unterhalb einer Kirche kam der Verursacher aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen dort geparkten grauen Opel Corsa am hinteren Kotflügel. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden an dem Opel Corsa beträgt 1000,-EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Idstein unter 06126-93940 in Verbindung zu setzen.

