POL-RTK: verdächtiger Geruch sorgt für Polizei- und Feuerwehreinsatz +++ Einbruch in mehrere Gartenhäuser eines Grundstückes

1. Polizei- und Feuerwehreinsatz, Rüdesheim, Hahnengasse, 17.07.2024, 21:50 Uhr

Am Abend des 17.07.2024 kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus in Rüdesheim.

Zuvor ereignete sich eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung heraus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei konnten in der Wohnung einen Herd feststellen, der noch eingeschaltet und ursächlich für den Rauch war. Die betreffende Wohnung war zum Zeitpunkt leer. Zu einem Brand in der Wohnung ist es glücklicherweise nicht gekommen. Die Bewohner trafen während der Einsatzmaßnahmen vor Ort ein. Zu Verletzungen oder Sachschäden kam es nicht.

2. Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Gartenhäuser, Rüdesheim, Gartenparzelle Windeck, 30.06.2024 bis 17.07.2024

Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 30.06.2024 bis 17.07.2024 in das umfriedete Gartengrundstück in Rüdesheim, im Bereich des Ebentals, ein und brachen dort alle Türen von Gartenhütten und Schuppen auf. Die Täter entwendeten aus den Gartenhäusern einen Wechselrichter und einen Coca-Cola Kühlschrank. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124 / 7078 - 0 in Verbindung zu setzen.

