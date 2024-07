PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Garage +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Schaden von 4.000 Euro verursacht und abgehauen +++ Bei Auffahrunfall verletzt +++ Frau prallt gegen Baum

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Garage,

Eltville am Rhein, Schillerweg, Mittwoch, 26.06.2024, 06:00 Uhr bis Dienstag, 16.07.2024, 15:00 Uhr

(ms) Im dreiwöchigen Zeitraum von Mittwoch, 26.06.2024 bis Dienstag, 16.07.2024 verschaffte sich ein bislang unbekannter Einbrecher Zugang zu einer Garage im Schillerweg in Eltville am Rhein. Der Täter brach gewaltsam das Schloss auf und entwendete zwei E-Bikes der Marke "Diamant" und "Riese & Müller" sowie einen dazu gehörigen Fahrradträger und einen Hydraulikwagenheber im Wert von insgesamt circa 7.500 Euro. Die Polizeistation Eltville hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06123) 9090 -0 entgegen.

2. Einbruch in Einfamilienhaus,

Waldems, Herboldweg, Dienstag, 16.07.2024, 13:30 Uhr 14:40 Uhr

(ms) Am Dienstagnachmittag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in Waldems Zutritt zu einem Wohnhaus und entwendete Schmuck daraus. Zwischen 13:30 Uhr und 14:40 Uhr betrat der Einbrecher im Herboldweg die Terrasse eines Wohngebäudes und griff in ein gekipptes Fenster, welches er so öffnen konnte. Auf diesem Wege betrat der Dieb das Haus, durchsuchte es und entwendete dabei diversen Schmuck sowie Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Schaden von 4.000 Euro verursacht und abgehauen, Taunusstein-Bleidenstadt, Schulstraße, Sonntag, 14.07.2024, 14:00 Uhr bis Montag, 15.07.2024, 09:50 Uhr

(fh)Zwischen Sonntagnachmittag und Montagfrüh wurde ein in Taunusstein-Bleidenstadt geparkter Audi beschädigt. Der Verursacher oder die Verursacherin flüchtete. Ersten Spurern am Unfallort zufolge befuhr die bislang unbekannte Person die Schulstraße entlang und prallte dabei aus ungeklärter Ursache gegen einen seitlich eingeparkten schwarzen Audi A3. Der dabei verursachte Schaden von etwa 4.000 Euro ließ den Verursacher oder die Verursacherin unbeeindruckt und er oder sie flüchtete von der Unfallstelle.

Die Polizei in Bad Schwalbach hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

4. Bei Auffahrunfall verletzt,

Idstein, Am Wörtzgarten, Dienstag, 16.07.2024, 18:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend ereignete sich in Idstein ein Auffahrunfall, in dessen Folge eine Beteiligte in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen 18:00 Uhr befuhr eine 61-jährige Idsteinerin mit ihrem Mitsubishi die Straße "Am Wörtzgarten" und beabsichtige auf ein dortiges Grundstück abzubiegen. Aufgrund von Gegenverkehr bremste sie und kam mit ihrem Fahrzeug zum Stillstand. Dies bemerkte eine hinter dem Mitsubishi fahrende 23-jährige VW Polo-Fahrerin offenbar zu spät und fuhr auf das Heck auf. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 61-Jährige und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

5. Verkehrsunfall, Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum, Schlangenbad, Landesstraße 3037, Dienstag, 16.07.2024, 16:14 Uhr

(ms) Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 3037 bei Schlangenbad ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzen Person. Eine 77-jährige Frau befuhr mit einem BMW die L3037 von Bad Schwalbach kommend in Richtung Wiesbaden. Die Dame kam kurz nach dem Wanderparkplatz "Roter Stein" aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Dabei verletzte Sie sich leicht und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug, ein schwarzer BMW X3, musste anschließend abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell